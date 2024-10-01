義母と上手くやっていくことは、多くの女性にとって大きな課題です。義母の行動が理解できないこともありますが、その背後にある理由を考えてみるのも一つの解決策かもしれません。今回は、周囲を困惑させる義母の言動を紹介します。言葉と態度の食い違い「義母には『いつでも来て』と言われていたのに、本当に訪れたら「なぜ急に？」と驚かれ、戸惑うことがあります…」（30歳／女性）予期せぬ反応を受けたとき、義母の真意が掴み