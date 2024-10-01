対談集『新世代ミステリ作家探訪』『新世代ミステリ作家探訪旋風編』（光文社）などの著書を持ち、若手ミステリ作家に造詣の深い書評家・若林踏氏が、森バジル氏の『なんで死体がスタジオに!?』を読みます。【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆ミステリに真正面から挑んでみましたが、どうですか？作者が胸を張って挑戦状を叩きつける姿が目に浮かぶ。よし。その心意気、受けて立とうじゃないか。『なんで死体がス