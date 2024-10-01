10月8日（火）より、窪田正孝さんを主演に迎え、放送がスタートするNHKドラマ10『宙わたる教室』。定時制高校に集った、背景も年代もさまざまな生徒たちが科学実験に挑み、学会発表を目指すという胸が熱くなる青春ストーリーです。第1話の放送を前に、このドラマを企画、制作した神林伸太郎プロデューサーに、『宙わたる教室』との出会い、ドラマの見所などを伺いました。【写真】この記事の写真を見る（4枚）神林プロデューサー