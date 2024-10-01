夫婦間で生じるすれ違いや誤解は、関係を複雑化させる原因となります。今回は、夫からの難解な要求に困惑する妻へ向けて、夫婦間での健全なコミュニケーションと問題解決のための対処法を紹介します。感情の整理まずは自身の感情を整理し、何に不満を感じ、何を望んでいるのかを明確にしましょう。自分自身の気持ちに正直になることが、問題解決の第一歩となります。適切なタイミングでの対話問題を解決するためには、適切なタイミ