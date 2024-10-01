4年前、福島県の猪苗代湖で3人が死傷したボート事故の控訴審が始まり、被告は無罪を主張しました。元会社役員・佐藤剛被告（47）は2020年9月、猪苗代湖でボートを操縦する際に必要な安全確認を怠り、当時8歳の男の子を死亡させ、2人に大けがなどをさせた罪に問われ、一審で禁錮2年の実刑判決を受けています。9月30日の控訴審の初公判で、佐藤被告の弁護側は事故は予見できなかったとして無罪を主張。また、事故当時、航路の整備が