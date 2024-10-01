レギュラーシーズン最終戦を終え、取材に応じる米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝9月29日、デンバー【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構（MLB）は9月30日、今季のレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平（30）が2年連続で1位となった。大谷はエンゼルスに所属していた昨季、日本選手で初の年間1位に輝き、ドジャースに移籍した今季も前半戦でトップだった。ランキングは開幕日からのMLB公式