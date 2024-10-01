プロ野球セ・リーグは30日、1試合が行われました。4位・広島と残り一枠のAクラスを争う3位・DeNAは、2位の阪神と対戦。0-0で迎えた6回、1アウト1塁から代打・宮崎敏郎選手が貴重な先制2ランを放つと、投手陣は完封リレー。一打で勝負を決めたDeNAが勝利し、試合のなかった広島とのゲーム差を『2』とし、翌日の直接対決へ弾みをつけました。【30日のセ・リーグ結果】◆DeNA 2-0 阪神勝利投手【DeNA】吉野光樹(3勝2敗)敗戦投手【阪神