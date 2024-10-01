「もしも自分が東野圭吾作品のタイトルをつけられるとしたら？」……想像しただけでワクワクしませんか？今、その夢のような話が現実になりつつあります。大人気作家・東野圭吾さんの最新刊文庫『透明な螺旋』発売を記念した特別キャンペーン「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」。あなたの考えたガリレオシリーズの短篇タイトルで、東野さんが完全新作を執筆するという、常識破りの企画です。すでに7224人もの応募があり、集