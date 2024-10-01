プロ野球・パ・リーグは30日、各地で3試合が行われました。クライマックスシリーズ進出へ、残り1枠を争う3位のロッテは4位・楽天との直接対決。両者譲らぬ投手戦の中、7回にポランコ選手がライトへ23号ソロを放ち、突破口を開きます。8回には浅村栄斗選手のタイムリーで追いつかれるものの、9回に佐藤都志也選手が楽天守護神・則本昂大投手から決勝タイムリーを放ち勝利。接戦を制したロッテがCS進出に王手をかけました。リーグ優