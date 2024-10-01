家族は「自分の人生なんだから」と「私が今、こういう状況でも、家族は『自分の人生なんだから、斎藤元彦自身が判断して対応すればいい』と言ってくれています」【画像】「文藝春秋」の取材に答える斎藤元彦前兵庫県知事神妙な面持ちでこう語ったのは、斎藤元彦前兵庫県知事だ。元西播磨県民局長が書いた告発文書をめぐる問題を受け、9月19日に兵庫県議会では全会一致で不信任決議が可決。これを受け、斎藤氏は議会解散を選