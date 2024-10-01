ほっそりとした腰周りをキープしていくことは若見えする身体作りにおいて重要なポイントの１つ。そこで習慣に採り入れたいのが、お腹の深部（股関節の前側からお腹の下部）に位置する「腸腰筋」をほぐす簡単ストレッチです。&#127804;凝り固まった背中をほぐして強化。１日１セット【若見えする後ろ姿へ導く】簡単習慣若見えする身体作りに。腸腰筋をほぐす簡単ストレッチ（１）左脚を前にして脚を前後に開き、体を真っ直ぐにキー