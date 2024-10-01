古本買取の東京書房は、川崎市の子どもたちに古本の文化に親しむ為のイベント「自分だけの和綴じノートを作ろう！」を、2024年10月20日(日)に、フロンタウンさぎぬまで開催します。 東京書房「自分だけの和綴じノートを作ろう！」 イベント名： 自分だけの和綴じノートを作ろう！開催日時： 2024年10月20日(日)13:00〜14:30会場： フロンタウンさぎぬま ミーティングルーム〒216-0005神奈川県川崎市宮前