大谷のMLB7年目レギュラーシーズン終了米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地でロッキーズとの今季レギュラーシーズン最終戦に「1番・DH」で臨み、4打数1安打1盗塁で2-1の勝利に貢献した。終盤のダブルスチールで今季59盗塁としたが、二走の34歳同僚にバレバレの“サイン”を出していたことが話題に。MLB公式が動画を公開すると、米ファンから「バーンズに盗塁させるなんて価値がある」「野球を楽し