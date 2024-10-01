10月1日に発足する石破新内閣。元女優の三原じゅん子参院議員（60）が。こども政策担当相として初入閣する方向だ。その三原氏は今春話題となったドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）で実名が登場し、その思いを「週刊文春」上で明かしていた。当時の記事を全文再公開する。（初出は週刊文春2024年3月28日号。年齢、肩書は当時のまま）【貴重写真】16歳の頃の三原じゅん子氏三原じゅん子氏©文藝春秋市郎「三原じゅ