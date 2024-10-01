タレントのpecoが30日、自身のインスタグラムを更新。昨年7月に死去した元夫のryuchellさんの誕生日を祝った。【写真】ryuchellさんの誕生日に息子と作ったチョコレートケーキ昨年7月、27歳でこの世を去ったryuchellさん。9月29日はryuchellさんの誕生日だった。その翌日にインスタグラムを更新したpecoは、「昨日は息子といっしょに、りゅうちぇるのすきなチョコケーキを作った」と報告。「分量も型の大きさもいろいろ間違