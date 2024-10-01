グリーンとヤマタネは、資本提携による協業の第一弾として、農業の持続可能な発展を目指し、新アプリ「e-kakashi LITE(イーカカシライト)(仮称)」の実証実験を2024年9月より開始。 グリーン／ヤマタネ「e-kakashi LITE」  グリーン株式会社 ロゴ  株式会社ヤマタネ ロゴ  グリーンとヤマタネは、資本提携による協業の第一弾として、農業の持続可能な発展を目指し、新アプリ「e-kakashi LITE(イ