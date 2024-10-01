テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが9月30日に自身のインスタグラムを更新。メガネをかけた姿に「かわいい」と絶賛が集まっている。【写真】テレ朝・三谷紬アナ、メガネをかけた笑顔がかわいすぎ三谷アナは「実はわたくしメガネが大好きですラブＪトピックスで着けたメガネさん。七角形の珍しい形でとてもかわいい。2枚目変にぶりっこしたら恥ずかしくなって3枚目自分で爆笑しています笑」とつづり、ソロショットを投稿。七角