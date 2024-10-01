松本まりかが主演を務めるドラマ『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の最終回が9月30日に放送され、みのり（松本）が涙ながらに理子（野波麻帆）を抱きしめる姿が描かれると、ネット上には「みのり素敵すぎる」「めちゃめちゃ感動する」といった声が集まった。【写真】理子（野波麻帆）を抱きしめるみのり（松本まりか）脅迫文の犯人は義母・裕美（麻生祐未）だったことが判明。みのりや元夫・勇大（竹財