日本テレビは３０日、東京・汐留の同局で定例会見を行い、来年４月期放送予定の連続ドラマ制作を中止したことを明らかにした。一部報道を受け、福田博之専務が「制作するつもりで進めていたものを見送ったというのは事実です」と認めた。同局では昨年末に放送した連ドラ「セクシー田中さん」の原作者で漫画家の芦原妃名子さんが放送直後に急逝していた。この一件と関連があるかについては言及せず「今までも予定していたものを