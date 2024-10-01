米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３０日（日本時間１０月１日）、９月２３〜２９日の週間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３０）、ア・リーグはガーディアンズのホセ・ラミレス内野手（３２）が選出された。大谷は２週間連続で、今季リーグ最多の４度目の受賞。自身の持つ日本人最多を更新する通算１１度目の受賞となった。同期間、大谷は６試合に出場して、全試合で安打を放つなど、２５打数１３安打の打率