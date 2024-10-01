今季注目したい「サテンアイテム」は、秋のニットコーデとも好相性。今回は、大人女性の魅力を高めてくれそうな【ユニクロ】のサテンアイテムをピックアップ。程よい光沢感となめらかな風合いがこなれた雰囲気を演出してくれそう。普段使いしやすいアイテムなので、ぜひワードローブにプラスしてみて。 大人女性に似合う上品なサテンアイテム 【ユニクロ】「サテンスカート」\3,990（税込） 落ち