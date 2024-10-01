エンビプロ・ホールディングの連結子会社であるエコデモは協業パートナーとして、三井住友トラスト・パナソニックファイナンスから資本参加を受けました。 エコデモ「三井住友トラスト・パナソニックファイナンスの資本参加について」  エンビプロ・ホールディングの連結子会社であるエコデモは協業パートナーとして、三井住友トラスト・パナソニックファイナンスから資本参加を受けました。 ■資本参加の概要