芝浦工業大学教育イノベーション推進センター 田中 秀穂 特任教授らは、生成AIを用いたTA(ティーチング・アシスタント)、AI TAを作成し、2024年度後期の講義科目にて受講学生の授業支援を実装します。 芝浦工業大学教育イノベーション推進センター「知財バディ」  ●作成したTA名：「知財バディ」●使用AI：ChatGPT 4o, My GPT(RAG機能使用)●使用方法：履修学生が自由にアクセス※して講義について質問