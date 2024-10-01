毎年10月1日は「法の日」と定められています。岐阜県司法書士会では、「法の日」のキャンペーンとして下記のとおり無料相談会を開催します。 岐阜県司法書士会「法の日」のキャンペーン  ◆名称：法の日の無料相談会◆日時・場所：添付画像のとおり◆相談料：無料◆予約：不要◆相談例：相続が開始したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。相続した土地の所有権を国庫に帰属させるこ