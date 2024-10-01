防水透湿性に優れ、軽量でコンパクトなアルパインジャケットとしてお馴染みのモンベルの名作「ダイナアクションパーカ」が、今季モデルチェンジし、新生「ダイナアクションパーカ」（3万6300円）として登場しました。モンベルが使用する3層構造の防水透湿性素材の中で最高レベルの透湿性を持つ「スーパー ドライテック」を採用した2種類の生地を使い分けて、水や風の侵入を防ぎつつウエア内の蒸れを逃がして快適な着心地を実現。さ