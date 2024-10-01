泉パークタウン タピオは、2024年10月16日(水)に開業16周年を迎えます。2024年10月4日(金)〜20日(日)の期間中、『Tapio16周年感謝祭』を開催します。 泉パークタウン タピオ『Tapio16周年感謝祭』 泉パークタウン タピオは、2024年10月16日(水)に開業16周年を迎えます。2024年10月4日(金)〜20日(日)の期間中、『Tapio16周年感謝祭』を開催。2024年はちいかわやナガノのくまなどで人気のイラストレーター「ナガノ」さんの