Ｇ復権慎時代＜２＞台風１０号が接近した８月３０日の甲子園球場。阪神戦が中止となり、阿部監督はグラウンドでの練習前に救援陣を集めた。「投手陣の粘りのおかげでここまで来られている。残りの試合、全部が大事になってくる。覚悟を持ってやってほしい」この時点で首位には立っていたが、２位広島とはわずか０・５ゲーム差で阪神とは５差の大混戦。指揮官の叱咤（しった）は、フル回転への号令だ。大勢は「どんどん投げる