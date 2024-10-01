イスラエルのガラント国防相は、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラとの戦闘について「次の段階はまもなく始まる」として、近く地上作戦が始まることを示唆しました。イスラエル・ガラント国防相：ヒズボラとの戦闘の次の段階がまもなく始まる。また、イスラエル軍はレバノンとの国境付近で軍事訓練を行うとともに、今後の戦闘計画を承認したと発表し、近く地上作戦が始まる可能性があります。アメリカ国務省のミラー報道官は地上