ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け9月30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前週末比17.15ドル高の4万2330.15ドルと2営業日連続で最高値を更新して取引を終えた。米経済の先行きへの楽観的な見方が広がり、買い注文が優勢だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がこの日の会合で、今後の利下げを「急ぐ必要はない」とする一方、「経済が予想通りなら、年内にあと2回の