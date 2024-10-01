カタール航空は、ヴァージン・オーストラリアの株式のうち25％を取得すると発表した。当局の承認を条件として、投資ファンドのベインキャピタルから取得する。ベインキャピタルは、ヴァージン・オーストラリアがの破綻後、2020年6月に買収していた。ヴァージン・グループとクイーンズランド投資公社も引き続き株式を保有する。ヴァージン・オーストラリアは、当局の承認を条件として、2025年半ばにもブリスベン・メルボルン・パー