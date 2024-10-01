フェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世。エースFWであるサンティアゴ・ヒメネスが3か月離脱となったため代役として活躍が期待されているが、28日のNEC戦でゴールを決めることはできなかった（試合は1-1の引き分け）。ただ、現役時代オランダ代表でも活躍したイブラヒム・アフェライは、上田のプレーを評価していたようだ。『NOS Studio Voetbal』でこう話していたそう。「実際には上田のプレーは非常によかった。彼には