日本人トリオが所属するセルティックは、1日にUEFAチャンピオンズリーグのドルトムント戦を戦う。昨季のCLで準優勝を収めたドルトムントは、今季から36歳のヌリ・シャヒン監督が率いている。シャヒン監督は香川真司ともプレーした名選手だったが、セルティックFW古橋亨梧の大ファンのようだ。『BBC』によれば、記者会見でセルティックで最も脅威に感じていることを聞かれるとこう話していたそう。「名前を聞きたいなら、僕はあのス