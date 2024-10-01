さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、2024年10月の「楽天ペイ」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元されるポイントは、楽天ポイント。 西友アプリ切り替えで最大200ポイント 11月30日までの期間中、新しい西友アプリの楽天ポイントカードを提示して、1日あたり税抜2000円以上会計すると、100ポイント進呈される。さらに、西友