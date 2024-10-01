さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、2024年10月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。 「すき家」などゼンショーの店舗で最大200倍 10月31日までの期間中、ゼンショーの店舗でdポイントカードを提示のうえ、1ポイント以上積算すると、抽選で通常還元ポイントに加え、1