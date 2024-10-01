きょう（1日）、山陽新幹線は保守工事は延長したため、始発から東広島駅～新岩国駅間で運転見合わせとなっていました。運転は午前6時50分頃から順次再開されています。今後もダイヤの乱れが予想されますので、最新の情報にご注意ください。