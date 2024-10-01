米大リーグは30日（日本時間10月1日）、週間MVP（23〜29日）を発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手(30)が2週連続今季4度目の受賞となった。エンゼルス時代と合わせると通算11度目になる。先週の大谷は6試合すべてで安打を放ち、打率・520、1本塁打7打点で盗塁を4つ決めた。打率と出塁率はリーグトップの成績だった。ドジャース移籍1年目のの大谷は159試合に出場し、打率・310で54本塁打130打点、59盗塁をマーク