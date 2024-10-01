岩手競馬所属の酒井仁調教師は、9月30日水沢競馬場で行われた9Rで、管理するロワマージュ（山本聡哉騎手騎乗）が見事に勝利。2003年4月28日の初勝利から地方競馬通算500勝を達成した。【岩手競馬】岩本怜騎手が地方通算500勝達成…「自厩舎の馬で嬉しかった」「思い出の馬はタイキリオン」酒井仁調教師「周りに比べると少し遅かった500勝かもしれませんが、自分なりのやり方でやってきた結果。自分では納得のいくここまでだった