明治維新以降、日本の哲学者たちは悩み続けてきた。「言葉」や「身体」、「自然」、「社会・国家」とは何かを考え続けてきた。そんな先人たちの知的格闘の延長線上に、今日の私たちは立っている。『日本哲学入門』では、日本人が何を考えてきたのか、その本質を紹介している。※本記事は藤田正勝『日本哲学入門』から抜粋、編集したものです。とある学生の素朴な疑問そもそも日本の哲学を学ぶ意義はいったいどこにあるのだろうか。