わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。日はまた暮れる：すべての人が、知らず知らずのうちに無意味な仕事を作るたとえば我々はときどき自分の仕事に必要な製品・サービスを利用するために最も安い業者