わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。裸の王様組織：「制度的無能状態」という落とし穴もちろん新人に対して社会人の自覚を持たせるための叱咤激励は必要だ。だがそれは「三手目」でいい。一手目はと