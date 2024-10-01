新型「プロエースマックス」が発表！トヨタのドイツ法人は2024年9月11日、大型商用バンの新型「プロエースマックス」を発表しました。新型「プロエースマックス」が発表！トヨタ「プロエース」シリーズは、同社が2013年から欧州市場向けに販売している商用バンです。プジョーやシトロエン、フィアットなどを傘下にする「ステランティス」グループからOEM供給を受け展開しています。【画像】超カッコいい!? これがトヨタ新型「