モデルで女優の天翔天音が29日（日）、Xを更新。藤岡弘、と藤岡真威人とのファミリーオフショットを公開した。【別カット5点】天翔天音＆兄・藤岡真威人のK-POPライブ参戦姿俳優の藤岡弘、の次女であり、モデルや女優として活躍する天翔天音。天翔は29日（日）、「#MAQUIA 11月号」とXを更新。父・藤岡弘、兄・藤岡真威人とのファミリーオフショットを公開した。投稿には「美形家族」「カッコいい家族」「崇高に感じる写真ですね」