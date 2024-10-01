女子プロに“異例”の男性理事長9月26日、日本初の女子サッカーのプロリーグ「WEリーグ」の第3代理事長（チェア）に野々村芳和Jリーグ・チェアマン、副理事長に宮本恒靖日本サッカー協会会長がそれぞれ正式に就任した。これまでWEリーグの理事長は初代、2代ともに女性が務めていたので大きな方針転換だ。また、Jリーグと協会のトップが他のリーグのトップを兼任するというのもきわめて異例だ。WEリーグ（日本女子プロサッカーリー