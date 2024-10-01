インバウンドの観光客が集う大阪屈指の繁華街・難波（なんば）。そこから西に1キロほどのところにある汐見橋（しおみばし）駅を起点とする、超ローカル線が存在するのをご存じだろうか。全走行距離5キロ弱、異空間を彷徨（さまよ）う「都会の秘境線」を案内する。レトロ感満載の汐見橋駅汐見橋（大阪市浪速区）の交差点は、阪神高速15号線が頭上を走り、千日前通りと新なにわ筋が交差し、交通量はハンパない。その交差点の角、阪神