「4番ファースト、清原くん」──東京六大学野球のファンには、おなじみのアナウンスだという。全日本大学野球連盟は9月12日、慶應大学の4年生、清原正吾内野手がプロ野球志望届を提出したと発表した。彼は西武や巨人などで通算525本のホームランを放った清原和博氏の長男。身長186センチ、体重90キロと恵まれた体格がひときわ目を惹く。＊＊＊【写真】スタジアムの客席でも、圧倒的な存在感は健在……。愛息子の応援に訪れた“