Tリーグ・日本生命レッドエルフは30日、早田ひな選手の専属コーチである石田大輔コーチが退任することを発表しました。石田コーチは元々スポーツ関係の会社に勤めていましたが、早田選手が中学2年時に優勝した全国大会決勝の試合を見て「これは世界で戦える選手かもしれない」と感動し、退職を決意。その後、早田選手の専属コーチとして、早田選手の中学時代から指導を続けてきました。2016年からオリンピックでのメダル獲得を目標