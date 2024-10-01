アプローチでは、球の高さと転がすイメージが大事です。しかし、それがバンカーになると途端に苦手な人が増えます。 出すだけではなく、バンカーの距離感も飛躍的によくなるレッスンを解説します。 レッスン＝高橋佑弥●たかはし・ゆうや／1997年生まれ、宮城県出身。東北高校時代に団体戦で全国優勝。中央学院大学ゴルフ部を経て、PGAティーチングプロの資格を取得。現在は首都圏を中心に