大人気のUSJの｢ハロウィーン･ホラー･ナイト｣が今年も開催中です。毎年大人気の｢ストリート･ゾンビ｣だけでなく、今年は｢チェンソーマン｣とのコラボアトラクションも登場します。今年の｢バイオハザード™｣のアトラクションでは、今までとは違う体験ができる超臨場ホラー･アトラクションとして登場するんだとか。また、コラボフードも食べてきましたので紹介していきます。 ｢バイオ