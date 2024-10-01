10月1日召集の臨時国会で、自民党の石破総裁が第102代の首相に選ばれ、新たな内閣が発足します。石破氏は、衆議院を9日に解散し、27日投開票の総選挙を行う方針です。石破茂総裁：新政権は、できる限り早期に国民の審判を受けることが重要である。10月27日に解散・総選挙を行いたい。石破氏は、9月30日午後、自民党の新執行部を発足させた後の記者会見で、衆院選を15日公示、27日投開票の日程で行う方針を表明しました。立憲民主党