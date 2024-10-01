今回の「もっとホークス」は、吉田賢吾捕手（23）のインタビューです。2年目の今季は、1軍で10試合に出場し、初安打も記録するなど2打点の活躍。武器である打撃での考え方、捕手ではなく内野で出場している狙い、目標の選手などを語ってくれました。（聞き手・構成＝浜口妙華）◇◇◇―昨季は1軍で1試合1打席のみだったが、今季は10試合に出場。初安打初打点も記録した。成果と反省する点は。「初安打が出て